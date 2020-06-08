اليوم السابع
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مصادر يمنية: حياة أكثر من 18 ألف معتقل فى سجون الحوثى مهددة بسبب كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:07 م
مصادر يمنية: حياة أكثر من 18 ألف معتقل فى سجون الحوثى مهددة بسبب كورونا ميليشيا الحوثى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت مصادر يمينة بأن أكثر من 18 ألف سجين ومعتقل في سجون مليشيا الحوثي، منهم 8 آلاف في العاصمة صنعاء وحدها، موزعون على نحو 30 سجنا ومعتقلا، أصبحت حياتهم مهددة جراء تفشي فيروس كورونا في سجون صنعاء.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الاثنين/ عن المصادر قولها ، إن مليشيا الحوثي عملت على نشر فيروس "كورونا " في سجونها بهدف تصفية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمناهضين للانقلاب.
وأوضحت المصادر أن الوباء تفشى في ثلاثة معتقلات رئيسة في (صنعاء ) ، تضم مئات المعتقلين السياسيين، وهي السجن السياسي وسجن هبره واحتياطي السجن المركزي.
يأتي ذلك وسط أنباء مؤكدة بقيام الميليشيات بنقل مصابين بكورونا بين سجونها المعروفة و"السرية".
وتعاني هذه السجون من وضع صحي سيّئ للغاية في أماكن تعد غير صالحة للعيش الآدمي، إضافة إلى استغلال الحوثيين للوباء برفع أسعار الأودية والمستلزمات الصحية أضعافا مضاعفة.
وكان أهالي الأسرى والمختطفين في سجون الحوثيين طالبوا، أمس الأول /السبت/ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث ، والمجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن أبنائهم في ظل تفشي "كورونا".


اليمن

ميليشيا الحوثى

كورونا فى اليمن

فيروس كورونا

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