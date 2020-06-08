مصادر: بي.بي ستسرح 15% من العاملين

(رويترز)

قالت مصادر في بي.بي لرويترز اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم تسريح 15 بالمئة تقريبا من العمالة لديها ضمن إجراءات لمواجهة أزمة فيروس كورونا وفي إطار خطة الرئيس التنفيذي برنارد لوني لتحويل شركة النفط والغاز العملاقة صوب أنشطة الطاقة المتجددة.

ووفقا لمصادر استمعت لمكالمة أجراها لوني عبر الإنترنت مع موظفي بي.بي في أنحاء العالم، فإن الشركة التي مقرها لندن ستستغني عن عشرة آلاف وظيفة من أصل 70 ألفا و100 توظفهم حاليا، وذلك بنهاية العام الجاري.

وأحجم متحدث باسم الشركة عن التعليق.

يأتي خفض الوظائف عقب إعلان الشركة في أبريل نيسان خفضا في الإنفاق بنسبة 25 بالمئة في 2020 بعد أن تسببت الجائحة في تراجع غير مسبوق في الطلب على النفط.