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مستشفى الأقصر العام يشهد خروج 11 حالة عقب شفائهم من كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:26 م
مستشفى الأقصر العام يشهد خروج 11 حالة عقب شفائهم من كورونا مستشفى الأقصر العام تشهد خروج 11 حالة عقب شفاؤهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، خروج 11 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام.

وفى نفس السياق نجحت مستشفى الأقصر العام للعزل بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، فى إجراء عملية عظام لطفل 12 سنة مصاب بفيروس كورونا، وتم إنهاء العملية بصورة ناجحة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، ويجرى تقديم الرعاية الصحية له حالياً بصورة طبيعية، وذلك استمراراً لسلة الدعم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمستشفيات الأقصر.

وفى هذا الصدد قام قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى الأقصر العام والتي تحولت إلى مستشفى عزل لمرضى كورونا، بإجراء جراحة تثبيت كسر لعظام طفل سنه 12 عامًا مصاب كذلك بفيروس كورونا، وقد قام بإجراء الجراحة الدكتو مايكل مجلي أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، ويعاونه الدكتور محمد طلخان طبيب مقيم، كما أشرف على فريق التخدير الدكتور وليد محمد، وكذلك طاقم التمريض المتواجد وهم  كل من "أحمد سيد وإيمان رفاعي"، وفني أشعة أحمد عبد الله.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، على أنه يبذل القسم جهوداً كبيرة لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تعاني من كسور بالعظام، وذلك بإشراف الدكتور عمرو حسين رئيس القسم، والدكتور أبو النجا الحجاجي مدير المستشفى، ويأتي هذا في ظل المتابعة الحثيثة من قبل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وفقاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد نجح أطباء مستشفى الأقصر العام بعد تحويلها للعزل الصحى لمصابى كورونا، فى إنقاذ شاب يبلغ من العمر 35 سنة مصابا بالوباء القاتل من الموت، وتم عمل جلسة غسيل كلوى له داخل المستشفى، ويجرى تقديم الرعاية الصحية له حالياً بصورة طبيعية، حيث تمكن رجال مستشفى الأقصر العام، فى إنقاذ شاب مصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 35 سنة، والذى تبين أنه يعانى من فشل فى وظائف الكلى، وتم على الفور التدخل تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، وأجرى أطباء المستشفى جلسة غسيل كلوى للشاب وإنقاذ حياته، ويخضع الشاب حالياً للرعاية الكاملة داخل المستشفى بمعرفة فريق العزل بصورة طبيعية.


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