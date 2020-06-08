مستشفى إسنا للحجر تعلن تعافى 570 حالة من كورونا حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، أن المستشفى تعد من أكثر المستشفيات على مستوى الجمهورية من حيث تزايد نسب الشفاء، والتي وصل عدد المتعافين داخلها إلي 570 حالة تعافي، عقب خروج 12 حالة صباح اليوم الإثنين، ويجرى مواصلة العمل على قدم وساق لمواصلة خدمة المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى.

وفى نفس السياق صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي للحجر الصحى، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وباشراف طبي بمعرفة كل من الدكتور شريف موسي، والدكتور أمير عدنان، خروج 12 من المواطنين المصريين المصابين بكورونا المستجد ، من بينهم حالتين كانوا في الرعاية المركزة، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى و تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية في نهاية المطاف.

وتقدم المتعافون بالتهنئة والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود، علي تقديم كامل الدعم العلاجي و النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، حيث يحرص قسم الصحة النفسية علي تقديم الدعم النفسي للمرضى جميعا ونشر روح التفاؤل والإيجابية والتمسك بالأمل مستمدين عزيمتهم من الله، ومن جانب آخر حرص جميع العاملين بالعزل الصحي علي تقديم التهنئة ورسم البهجة والسرور والاحتفال بخروج حالات التعافي ومشاركة المتعافين الفرحة والسرور.

وكانت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، قد نجحت بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، أمس الأحد، فى إجراء عملية ولادة جديدة بالمستشفى لسيدة من مدينة إسنا، حيث أجريت لها عملية ولادة قيصرية وأنجبت أول توأم فى مستشفيات العزل الصحى بمحافظة الأقصر، وخرجت الأم والطفلان بحالة صحية جيدة للغاية.