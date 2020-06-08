مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

كتبت آمال رسلان

قال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إن الفنادق فى جنوب سيناء بدأت تستعد لعودة السياحة وتتقدم للحصول على تراخيصها وشهادة السلامة الصحية وفقا لشروط مجلس الوزراء، لاستضافة السياحة الداخلية والاستعداد للحركة الدولية فور فتح المجال الجوى.

وأكد مكرم لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية تقوم بتواصل مع الأسواق السياحية المختلفة وكذلك منظمى الرحلات، لافتا إلى ان هناك دولا لديها استعداد لاستئناف السياحة ولكننا فى انتظار القرار المصرى، وفى مقدمتهم ايطاليا وأوكرانيا وبيلاروسيا، لافتا إلى أن الإقبال لازال قليل نوعا ما، مبادرات التمويل تعمل وهناك فنادق عديدة استفادت منها وتعمل على توفيق اوضاعها، نتوقع ان ترتفع نسب الاشغال بشكل جيد مع شهور الصيف، خاصة أننا نتوقع استئناف الحركة الدولية خلال يوليو، فى ظل إعلان أغلب الدول الأوروبية استئناف حركتها بداية من منتصف يونيو الجارى.

وبعد نجاح تجربة فتح الفنادق فى إجازة عيد الفطر أمام السياحة الداخلية وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، اتخذت وزارة السياحة والاثار قرارا برفع نسب الاشغال فى الفنادق خلال الفترة المقبلة.

وبدايه من 1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها بدلا من 25%، والعمل سيتم وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وبلغت نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، وجاءت النسب كالتالى 8% في جنوب سيناء، و 13% في البحر الاحمر، و 25% في العين السخنة، و 25% في الاسكندرية، و 4% في الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في القاهرة الكبري.