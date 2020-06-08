اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:01 ص
مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ السياحة فى شرم الشيخ
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إن الفنادق فى جنوب سيناء بدأت تستعد لعودة السياحة وتتقدم للحصول على تراخيصها وشهادة السلامة الصحية وفقا لشروط مجلس الوزراء، لاستضافة السياحة الداخلية والاستعداد للحركة الدولية فور فتح المجال الجوى.
 
وأكد مكرم لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية تقوم بتواصل مع الأسواق السياحية المختلفة وكذلك منظمى الرحلات، لافتا إلى ان هناك دولا لديها استعداد لاستئناف السياحة ولكننا فى انتظار القرار المصرى، وفى مقدمتهم ايطاليا وأوكرانيا وبيلاروسيا، لافتا إلى أن الإقبال لازال قليل نوعا ما، مبادرات التمويل تعمل وهناك فنادق عديدة استفادت منها وتعمل على توفيق اوضاعها، نتوقع ان ترتفع نسب الاشغال بشكل جيد مع شهور الصيف، خاصة أننا نتوقع استئناف الحركة الدولية خلال يوليو، فى ظل إعلان أغلب الدول الأوروبية استئناف حركتها بداية من منتصف يونيو الجارى.
 
وبعد نجاح تجربة فتح الفنادق فى إجازة عيد الفطر أمام السياحة الداخلية وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، اتخذت وزارة السياحة والاثار قرارا برفع نسب الاشغال فى الفنادق خلال الفترة المقبلة.
 
وبدايه من 1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة  50 % من الطاقة الاستيعابية لها بدلا من 25%، والعمل سيتم وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
 
وبلغت نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، وجاءت النسب كالتالى 8% في جنوب سيناء، و 13% في البحر الاحمر،  و 25% في العين السخنة، و 25% في الاسكندرية، و 4% في الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في القاهرة الكبري.
 

شرم الشيخ

السياحة

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا وأوكرانيا أول الأسواق السياحية لشرم الشيخ

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

وزير الاتصالات: الضغط على الإنترنت الثابت تضاعف وساعات الذروة أصبحت 15 ساعة

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة