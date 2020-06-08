اليوم السابع
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مركز المصالحة الروسى: عودة 37 لاجئا لسوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:55 م
مركز المصالحة الروسى: عودة 37 لاجئا لسوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية اللاجئون السوريون - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين فى سوريا عن عودة 37 لاجئا (بينهم 12 امرأة و19 طفلا) إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية من أراضى لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين. 
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أنه لم تُسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي . 
وأضاف البيان أن نازحا واحدا قد عاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى منطقة إقامته الدائمة داخل سوريا. 
وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.


سوريا

اللاجئون السوريون

مركز المصالحة الروسى

روسيا

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