مركز المصالحة الروسى: عودة 37 لاجئا لسوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين فى سوريا عن عودة 37 لاجئا (بينهم 12 امرأة و19 طفلا) إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية من أراضى لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أنه لم تُسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي .
وأضاف البيان أن نازحا واحدا قد عاد خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى منطقة إقامته الدائمة داخل سوريا.
وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.
مركز المصالحة الروسى: عودة 37 لاجئا لسوريا خلال الــ 24 ساعة الماضيةالإثنين، 08 يونيو 2020 02:55 م
اللاجئون السوريون - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين فى سوريا عن عودة 37 لاجئا (بينهم 12 امرأة و19 طفلا) إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية من أراضى لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أمين الأمم المتحدة يطالب بتوفير الخدمات الطبية للاجئين المصابين بكوروناالأحد، 07 يونيو 2020 12:25 م
أطفال اللاجئين السوريين من "الصم" يوجهون رسالة مصورة بسبب كورونا.. فيديوالسبت، 06 يونيو 2020 08:11 م
الأمم المتحدة للاجئين: سوريا تستضيف 30 ألف لاجئالسبت، 06 يونيو 2020 01:39 م
لاجئون سوريون فى تركيا يبيعون أعضاءهم لـ"يعيشوا" .. اعرف التفاصيلالأربعاء، 03 يونيو 2020 04:08 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة