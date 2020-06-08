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مدير مستشفى بنها التعليمى: لدينا 61 حالة مصابة بكورونا وأطالب المواطنين بالوعى

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص
مدير مستشفى بنها التعليمى: لدينا 61 حالة مصابة بكورونا وأطالب المواطنين بالوعى مستشفى بنها التعليمى - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، والمخصصة لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد، على واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبى لرغبتهم فى الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يعانى كثيرا بجانب محاربة الوباء فى محاربة قلة الوعى من قبل بعض المواطنين .

وأشارت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوضع اليوم تحسن بعض الشىء، فالمترددون على المستشفى التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى إلا للمريض فقط، فى ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى، منوها أن بالمستشفى 61 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة .

وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي، أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات الغير مخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد .

مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأكدت خليفة على توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط مؤكدة أن بابها مفتوح وهى فى مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا.


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