مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور إيهاب سراج الدين مدير مركز خدمات نقل الدم القومي أنه يمكن للمتعافين من كورونا التبرع بالبلازما بعد 14 إلى 28 يوم من التعافي وتابع: في هذه الفترة تكون الأجسام المضادة في الدم نشطة وفي أفضل حالاتها .

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير مركز خدمات نقل الدم القومي لــ اليوم السابع يمكن حفظ البلازما من 6 إلى 12 شهر واستخدامها مشيرا إلى أنه يتم تأمينها وحفظها بشكل جيد وتابع: بنوك الدم الإقليمية حاصلة على معايير الجودة الأمريكية وتعمل بأعلى المواصفات القياسية.

وكان الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أكد أن تجارب العلاج ببلازما الدم أثبتت فعالية كبيرة في علاج فيروس كورونا.

وقال إن التبرع بالدم للمتعافين بكورونا يتم بعد مرور 14 يومًا من إتمام الشفاء موضحا أن الشروط العامة للتبرع ببلازما المتعافين هي نفس شروط التبرع بالدم.

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة غير مسموح لهم بالتبرع بالدم إلا بحسب معايير محددة لافتا إلى أنه يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة في العام الواحد.

وأكد مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أننا نجري تحاليل للتأكد من كفاءة الأجسام المضادة بالبلازما وقدرتها على مواجهة الفيروس مضيفا أن وزارة الصحة ستعلم عن عدد المُتبرعين بالدم من المُتعافين من كورونا بشكل تفصيلي لتشجيع أكبر عدد على هذه الخطوة.