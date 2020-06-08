اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير الصحة العالمية يطلع وزاء التنمية بالاتحاد الأوروبى على مستجدات كوفيد 19

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:16 م
مدير الصحة العالمية يطلع وزاء التنمية بالاتحاد الأوروبى على مستجدات كوفيد 19 الدكتور تيدروس أدهانوم
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور تيدرس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بعدد من وزراء التنمية فى الاتحاد الأوروبى، واطلعهم على الوضع الخاص بجائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا :"نحن نحتاج بعضنا البعض للتغلب على هذا الفيروس الخطير".

وقال تيدروس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اليوم، أطلعت وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي على وضع كوفيد 19، وشكرتهم على دعم وقوة علم الاتحاد الأوروبي في مكافحة الوباء وجمع العالم معًا في الدورة الـ73 لمجلس الصحة العالمى، نحن بحاجة لبعضنا البعض لمكافحة هذا الفيروس الخطير، التضامن!".

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

وفى سياق آخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن ارتداء الكمامات وحده لا يقى مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن تيدروس أدهانوم جيبريسوس حول أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية قوله :"الكمامات ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول تشهد ”زيادات طفيفة“ في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مشيرة إلى أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وأشارت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تنصح حكومات العام بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة، مضيفة :"لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

من جانبه، أوضحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن بؤرة جائحة فيروس كورونا المستجد تتمركز في الوقت الحالي في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة.


تيدروس ادهانوم

منظمة الصحة العالمية

الاتحاد الاوروبى

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جدل بالبرازيل بسبب وفيات كورونا.. "جونز هوبكنز" تزيل البلاد من مراقبة أعداد الضحايا بعد تعديل طريقة نشرها.. صحيفة: بولسونارو يرغب فى تجميدها.. أوجلوبو:رئيس البرازيل يستفز الصحة العالمية بتهديداته وشعبيته تتراجع

الأحد، 07 يونيو 2020 07:30 م

الفاو والصحة العالمية تسلطان الضوء على دور الغذاء الآمن فى تعزيز الصحة

الأحد، 07 يونيو 2020 05:31 م

خد بالك من طعامك فى زمن كورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأطعمة الملوثة: تتسبب فى 200 مرضا.. التلوث يؤدى إلى وفاة 420 ألف سنويا.. والسالمونيلا والليستريا وفيروس A أشهر أنواع الجراثيم الناجمة عن تلوث الأطعمة

الأحد، 07 يونيو 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة