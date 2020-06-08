مدير الصحة العالمية يطلع وزاء التنمية بالاتحاد الأوروبى على مستجدات كوفيد 19

ريهام عبد الله

التقى الدكتور تيدرس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بعدد من وزراء التنمية فى الاتحاد الأوروبى، واطلعهم على الوضع الخاص بجائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا :"نحن نحتاج بعضنا البعض للتغلب على هذا الفيروس الخطير".

وقال تيدروس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اليوم، أطلعت وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي على وضع كوفيد 19، وشكرتهم على دعم وقوة علم الاتحاد الأوروبي في مكافحة الوباء وجمع العالم معًا في الدورة الـ73 لمجلس الصحة العالمى، نحن بحاجة لبعضنا البعض لمكافحة هذا الفيروس الخطير، التضامن!".



تيدروس أدهانوم

وفى سياق آخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن ارتداء الكمامات وحده لا يقى مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن تيدروس أدهانوم جيبريسوس حول أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية قوله :"الكمامات ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول تشهد ”زيادات طفيفة“ في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مشيرة إلى أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وأشارت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تنصح حكومات العام بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة، مضيفة :"لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

من جانبه، أوضحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن بؤرة جائحة فيروس كورونا المستجد تتمركز في الوقت الحالي في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة.