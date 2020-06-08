مديرية تعليم الشرقية تنهى استعدادتها لامتحانات الدبلومات الفنية

الشرقية - إيمان مهنى

انهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، استعدادتها للامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ، حيت يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 50167 طالب ، وعدد اللجان 239 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، فى بيان له ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية صناعى 21372 طالب وطالبة ، وعدد اللجان 115 لجنة ، وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية زراعى 610 طالب وطالبة ، وعدد اللجان 19لجنة .

وعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى 28185 طالب وطالبة ، وعدد اللجان 105 لجنة ، وبلغ عدد الاستراحات على مستوى المديرية 46 استراحة باجمالى عدد 1302 سرير .

تم تنفيذ عملية تطهير مكبرة لتطهير جميع اللجان التى ستستقبل امتحانات الثانويه العامه والدبلومات الفنية بالمحافظة وتعقيمها .

وخطة التعقيم والتطهير تسير وفق ما هو مخطط لها، وبصفة دورية، شملت تطهير وتعقيم المقار الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وغلق الحجرات حتى موعد الامتحانات وتخفيض عدد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالب باللجنة الواحدة مع توفير الكمامات تمهيدا لتوزيعها على المراقبين ولن يسمح للطلاب بدخول اللجان بدون الكمامات وسوف يكون هناك تعاون بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والصحة والطب البيطرى والزراعة وسوف تتم عملية التطهير يوميا عقب أنتهاء الامتحانات .