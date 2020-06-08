اليوم السابع
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مديرية التعليم بسوهاج تُطلق منظومة الشكاوى الإلكترونية.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:23 م
مديرية التعليم بسوهاج تُطلق منظومة الشكاوى الإلكترونية.. صور ماهر عبدالخالق مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن إنطلاق منظومة الشكاوى الإلكترونية، لتلقي شكاوى المواطنين والعاملين بقطاع التعليم بسوهاج وفحصها والرد عليها إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالتيسير على المواطنين وتوفير الجهد والوقت، وتماشيًا مع سياسة المحافظة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من التزاحم والتكدس والاحتكاك المباشر في المصالح الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره صرح بذلك ماهر عبدالخالق مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

 ووجه عبد الخالق الشكر لأعضاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية لنجاحهم في تصميم وتنفيذ المنظومة إلكترونيًا على الوجه الأكمل، كما أكد أن المديرية ستقوم بفحص أي شكوى ترد لها عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية بدقة واهتمام، عن طريق فريق عمل تم تشكيله بالمديرية لتلقي الشكاوى الإلكترونية وفحصها كل في اختصاصه، والرد عليها فورا.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج  بقيادة ماهر عبد الخالق، أكدت أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة وتجهيز استراحات المراقبين لامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المحافظة، لاستقبال المراقبين وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين، حيث بلغ عدد الاستراحات هذا العام 21 استراحه على مستوى 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات التعليم بسوهاج، وتم تخصيص استراحة للرجال وأخرى للسيدات.

أضاف ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أنه شدد على جاهزية جميع المرافق داخل المدارس للطلاب والمراقبين وتجهيز دورات المياه، وكذلك توفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان، مشيرا إلى أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، كان قد عقد اجتماعا مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بأعمال الامتحانات من أجل التنسيق وتضافر الجهود وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ووضع خطة لعدم انقطاع التيار الكهربائى داخل اللجان أثناء الامتحانات .

اطلاق منظومة الشكاوى الإلكترونيه بسوهاج (1)
 

 

اطلاق منظومة الشكاوى الإلكترونيه بسوهاج (2)
 

 

اطلاق منظومة الشكاوى الإلكترونيه بسوهاج (3)
 

 

اطلاق منظومة الشكاوى الإلكترونيه بسوهاج (4)

 


سوهاج

مديرية التربية والتعليم بسوهاج

اخبار مصر

التربية والتعليم

الشكاوى الالكترونية

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