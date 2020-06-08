اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 08:58 م
خالد صلاح
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مدارس أفغانستان ستظل مغلقة حتى شهر سبتمبر بسبب كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:21 م
مدارس أفغانستان ستظل مغلقة حتى شهر سبتمبر بسبب كورونا تعقيم مدارس بسبب كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة التعليم الأفغانية، أن السلطات مددت العطلات المدرسية حتى 8 سبتمبر القادم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء /خامابرس/ الأفغانية - أن لجنة الطوارئ التي يرأسها النائب الثاني للرئيس محمد ساروار دانش، قررت تمديد الاجازات المدرسية لمدة ثلاثة أشهر أخرى من أجل منع انتشار كوفيد - 19.
ووفقًا للبيان، قررت اللجنة أيضًا أنه لا يجب مقاطعة التعلم عن بُعد والصفوف عبر الإنترنت خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أثر فيه الفيروس التاجي أو كوفيد - 19 على العالم وغير نمط الحياة منذ اندلاعه من مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019.
وتم تأكيد انتشار جائحة الفيروس التاجي في أفغانستان في فبراير 2020 ، بعد تقرير الحالات النشطة في مقاطعة هيرات الشرقية.
ووفقًا لوزارة الصحة العامة ، فقد سجلت أفغانستان حتى الآن 20342 إصابة بـ كوفيد - 19 ، مات منهم 357 شخصًا نتيجة تفشي الوباء.


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