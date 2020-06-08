اليوم السابع
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محافظ مطروح يشهد تشغيل عدد من السيارات تمت صيانتها وإعادة تاهيلها

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:03 م
محافظ مطروح يشهد تشغيل عدد من السيارات تمت صيانتها وإعادة تاهيلها محافظ مطروح يشهد تشغيل عدد من السيارات
مطروح - حسن مشالى

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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدد من السيارات التى تم صيانتها وإعادة تاهيلها للتشغيل بمركز الصيانة الخاصة بالمحافظة بمنطقة الكيلو 7 بعد إعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ سنوات طويلة، لتحقق عائد اقتصادى وتوفر على المحافظة تكاليف وأعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة.
 
واستمع محافظ مطروح لأعمال إعادة صيانة وتشغيل7 سيارات، تم إصلاحها منها 3 سيارات خاصة بمجمع مخابز المحافظة، وسيارة تابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح و3 سيارات  تابعة للقرى بالاضافة إلى سيارة تابعة لمديرية الشباب والرياضة، مشيداً بجهود إعادة تشغيل المركز وصيانة السيارات بما يعود على المحافظة بالنفع مع توفير عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل  وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة، وموجها بحصر مطالب واحتياجات المركز.
 
يذكر أن مركز صيانة واصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح تم اعادة تأهيله هذا العام ، بعد سنوات من توقفه مع تشغيل 24 فنى صيانة به ، ويقع على مساحة 7 آلاف م2 ، ويتم متباعته من خلال إدارة الشئون الاقتصادية بالمحافظة.
 
محافظ مطروح يشهد تشغيل عدد من السيارات (1)
 

محافظ مطروح يشهد تشغيل عدد من السيارات (3)
 

محافظ مطروح يشهد تشغيل عدد من السيارات (4)
 

 


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