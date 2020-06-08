محافظ كفر الشيخ ورئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد يبحثان تتبع الملوثات بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عمليات رصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها، كذا التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة التغيرات بالمحافظة، بالإضافة إلى رصد، ومراقبة، ورسم خرائط للنظم الإيكولوجية المختلفة.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، إنتاج الخرائط الاستثمارية لكافة المجالات وخاصةً الأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكى، ودعم نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بُعد فى الدراسات البيئية بالمحافظة، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة لبحيرة البرلس، وتنمية الثروة السمكية، وتطوير وحماية المصائد، ودراسات استخدامات الأراضى، وتقييم التربة والاستصلاح الزراعى، ودراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية، والمياه الجوفية لتحديد الخزانات بأعماق التربة، وإدارة المخلفات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية، الدكتور سيد سعيد، رئيس قسم التربة، الدكتور محمد جلهوم، باحث بقسم التربة بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.