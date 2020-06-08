محافظ كفرالشيخ يوجه بالتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

و قامت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، لضبط الاسعار، والتأكيد على تفعيل إرتداء الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

كما قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومحلات الجزارة، والمخابز، ومحال بيع المواد الغذائية، بناحية الأبعادية وقليني، والبنا، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير عدداً من المحاضر منها " محضر بيع مواد غذائية مجهولة المصدر، غلق في مواعيد العمل الرسمية لبدال تموين، 2 محضر عدم وجود إعلان اسعار "، فضلاً عن سحب 7 عينات بمعرفة مفتش الأغذية وإرسالها للمعمل الإقليمي للتحليل، وتحرير محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.