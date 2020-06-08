محافظ قنا ونائبه يلتقيان عددا من المواطنين لبحث مطالبهم

قنا- وائل محمد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر عددا من المواطنين بمقر مكتبيهما صباح اليوم لبحث مطالبهم فى إطار حرص المحافظة على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطن القنائى عبر قنوات الاتصال التى تتيحها المحافظة، الأمر الذى من شأنه أن يساعد التنفيذيين والقائمين على خطط التنمية فى وضع الحلول لكثير من تلك المشكلات.

وأشار الداودى إلى أن هناك متابعة لكافة الشكاوى الواردة وأن منظومة خدمة المواطنين بالمحافظة يتم إدارتها بطريقة تختلف تماما عما كانت عليه، وأنه يتابع كافة الشكاوى بنفسه مطمئنًا إياهم بأن هناك خطوات جادة ستتأخذ لمشكلاتهم، حيث سيتم التواصل مع القيادات التنفيذية المعنية لوضع الحلول التى ترضى المواطن بما لا يخالف القانون.

وأكد نائب المحافظ ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الأساسية منها، والتى تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر كالصحة والسكن الآمن ومياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا حرصه على تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت مادية أو عينية أو علاج على نفقة الدولة أو الراغبين فى الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة.

جدير بالذكر أن محافظ قنا أعلن عن تفعيل لقاء المواطنين بمكتبه بشكل يومى بدءًا من الساعة 8:30 صباحا منذ 30 ابريل الماضى كنوع من الاستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين لاسيما فى ظل عدم انعقاد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.