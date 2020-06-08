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محافظ قنا: حملات يومية للمرور على مستشفيات عزل مصابى كورونا.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:45 م
محافظ قنا: حملات يومية للمرور على مستشفيات عزل مصابى كورونا.. صور حملات للجنة المشكلة للمرور اليومى على مستشفيات عزل مصابي كورونا
قنا- وائل محمد

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أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استمرارعمل اللجنة المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بالمرور على مستشفى قـفط التعليمى لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدى جاهزية تلك المستشفى لاستقبال المرضى وأعمال النظافة، والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين فى حال ضبط أى مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.

وأوضح كمال شلبى، السكرتير العام، خلال زيارته أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة الى التزام المستشفى باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24 ساعة.

وأضاف شلبى أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها او المرضى المعزولين منزليا، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين، ووجهت اللجنة فى نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضورعلى جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى فى ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد.

 

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فيروس كورونا

المستشفيات المخصصة لمصابي كورونا

محافظة قنا

كورونا

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