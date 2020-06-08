اليوم السابع
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محافظ دمياط يوجه رؤساء المحليات الجدد بالتواجد الميدانى المستمر

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:26 م
محافظ دمياط يوجه رؤساء المحليات الجدد بالتواجد الميدانى المستمر جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية الجدد الذين تم تعيينهم بالقرار الصادر الخميس الماضي من قبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث تضمن تعيين حازم حواس رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اللواء عماد حمدى رئيساً للوحدة المحلية لمدينة رأس البر، اللواء  وحيد رضوان رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، غريب عارف رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا،  متولى حسنين رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ،  أمير أحمد رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الروضة، اللواء  عصام غانم رئيساً للوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج و إبراهيم نصير رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

 

كما رحبت المحافظ فى مستهل الاجتماع برؤساء الوحدات المحلية الجدد معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد ، كما أصدرت عدد من التوجيهات الخاصة بضرورة العمل وفقًا لتعليمات محددة وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة العمل داخل كل وحدة محلية وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن ضرورة التصدى الحاسم لكافة صور المخالفات والاشغالات و القضاء على العشوائية والفوضى من خلال تنظيم حملات مستمرة، مؤكدة على الاهتمام بالنظافة العامة للطرق والشوارع ورفع كفاءتها وتوريد ما يتم رفعه من قمامة يومياً إلى مصنع تدوير القمامة بفارسكور ، وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التواجد الميدانى المستمر لمتابعة تنفيذ تلك الأعمال على أرض الواقع باعتبارها العامل الأول لنجاح الجهود وتحقيق جميع المتطلبات.

وأمرت المحافظ بضرورة استكمال أعمال دهان واجهات المبانى و عقد حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والتصدى الحاسم لمخالفات البناء وذلك وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمناطق والمؤسسات والتى تأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وواصلت الدكتورة منال عوض تعليماتها الموجهة إلى رؤساء الوحدات المحلية باستكمال جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مؤكدة قيامها بجولات مفاجئة للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم لافتة إلى اتباع مبدأ الثواب والعقاب وذلك حفاظاً علي مصلحة العمل وضمان سيره على الوجه الأكمل والتى تهدف فى الأساس إلى خدمة أهالى المحافظة، كما أكدت ترحيبها بأية أفكار جديدة تخدم مختلف المناطق و حرص المحافظة على مدها يد العون وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لانتظام سير جميع الأعمال.

 

 

 


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