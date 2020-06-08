محافظ جنوب سيناء يرحب بالقادة الجدد بالمحافظة ويطالبهم بالعمل لخدمة المواطنين

جنوب سيناء: فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين لقاءا مع القادة الجدد ورحب بهم على أرض محافظة جنوب سيناء وتمنى لهم التوفيق فى حياتهم العملية القادمة بالمحافظة وقدم التهنئة خاصة للواء نادر عشماوى على ثقة الوزارة به، كما طالب كافة القيادات الجدد والقدامى ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية وإزالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا والتلاحم مع المواطنين من اجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم، حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات التنموية.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الاثنين بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء رافقه خلالها المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادرحنفي عشماوي السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية واحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر الجاري تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو ونصف، والذي يجري تزويده بكافة الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين وزائري المدينة.