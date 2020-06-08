اليوم السابع
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محافظ بنى سويف : توريد 215 ألف و 376 طن قمح قبل انتهاء موسم التوريد

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:03 ص
محافظ بنى سويف : توريد 215 ألف و 376 طن قمح قبل انتهاء موسم التوريد توريد قمح - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان إلى أنه تم "أمس" استلام وتوريد 689طن قمح، ليصل إجمالى الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم "إلى 215 ألف و376 طن قمح ،بنسبة 107.6% من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من مديرى المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومركز معلومات التنمية المحلية.

 يُشار إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالى طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ فى 15 أبريل 2020 ويختتم  فى 15 يوليو 2020 .


أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

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