اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد : افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارا من العام الدراسى القادم

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:45 م
محافظ الوادى الجديد : افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارا من العام الدراسى القادم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال  اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارا من العام المقبل حيث يجرى استكمال أعمال تطوير واحلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم ليكون مقرا للكلية وهو ما سيدعم منظومة العمل الطبى بالمحافظة ويتيح الفرصة لأبناء المحافظة من اجل الالتحاق بالكلية ودعم القطاع الصحى بالمحافظة .

وكان المحافظ اعلن مؤخرا عن تصديق وزارة التعليم العالي علي مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد، حيث أكد أن الكلية ستدرج العام المقبل في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة وسيتم تحويل مبني ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، لكلية طب بشري جامعة الوادي الجديد، لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن في شهر أبريل 2019 أن المحافظة استقبلت لجنة هندسية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة جامعة أسيوط، لمعاينة مبني ديوان المحافظة القديم، وتحديد مدى صلاحيته، ليكون مبنى لكلية طب بشري، كما أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنسق حاليًا لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

زراعه الوادى الجديد

كلية الطب بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة