محافظ الوادى الجديد : افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارا من العام الدراسى القادم

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم افتتاح كلية الطب بالمحافظة اعتبارا من العام المقبل حيث يجرى استكمال أعمال تطوير واحلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم ليكون مقرا للكلية وهو ما سيدعم منظومة العمل الطبى بالمحافظة ويتيح الفرصة لأبناء المحافظة من اجل الالتحاق بالكلية ودعم القطاع الصحى بالمحافظة .

وكان المحافظ اعلن مؤخرا عن تصديق وزارة التعليم العالي علي مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد، حيث أكد أن الكلية ستدرج العام المقبل في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة وسيتم تحويل مبني ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، لكلية طب بشري جامعة الوادي الجديد، لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن في شهر أبريل 2019 أن المحافظة استقبلت لجنة هندسية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة جامعة أسيوط، لمعاينة مبني ديوان المحافظة القديم، وتحديد مدى صلاحيته، ليكون مبنى لكلية طب بشري، كما أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنسق حاليًا لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.