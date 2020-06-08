محافظ المنيا يسٌلم 361 مشروعا مقدمة من صندوق التنمية المحلية.. صور

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 316 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، بمبلغ 2 مليون و91 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ودكتورة وفاء فداوي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.
أكد المحافظ فى بيان أن المنيا تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين، وتحسين أوضاعهم، من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المحافظ جميع الحضور بالعمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وحث جميع الاهالى فى القرى على الالتزام بتلك الاجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
وأعرب المحافظ عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبنى ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا ان الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة " لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وفى نهاية اللقاء سلم المحافظ شهادات تقدير وشكر لمدير الإدارة وفريق العمل بالإدارة على جهودهم فى العمل.
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