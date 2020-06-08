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محافظ المنيا يسٌلم 361 مشروعا مقدمة من صندوق التنمية المحلية.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:55 ص
محافظ المنيا يسٌلم 361 مشروعا مقدمة من صندوق التنمية المحلية.. صور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 316 مشروعاً تنموياً متنوعاً إلى أبناء المحافظة، بمبلغ 2 مليون و91 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ودكتورة وفاء فداوي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

أكد المحافظ فى بيان أن المنيا تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار أربع سنوات متتالية، مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين، وتحسين أوضاعهم، من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا المحافظ  جميع الحضور بالعمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وحث جميع الاهالى فى القرى على الالتزام بتلك الاجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وأعرب المحافظ عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها، مطالبا الجميع بتبنى ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا ان الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة " لأبنائها، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وفى نهاية اللقاء سلم المحافظ شهادات تقدير وشكر لمدير الإدارة وفريق العمل بالإدارة على جهودهم فى العمل.

 

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