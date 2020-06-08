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محافظ الشرقية يكلف بإصلاح ماسورة أسفل عمود كهرباء استجابة لليوم السابع ..صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:46 م
محافظ الشرقية يكلف بإصلاح ماسورة أسفل عمود كهرباء استجابة لليوم السابع ..صور اصلاح الماسورة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مياه الشرب والكهرباء بإصلاح ماسورة انفجرت أسفل عمود كهرباء فى استجابة سريعة لما نشر باليوم السابع تحت عنوان "أهالى أمين باشا بالشرقية يطالبون بإصلاح ماسورة مياه انفجرت أسفل عمود كهرباء " وذلك بعد تسرب مياه الشرب أسفل عمود كهرباء بقرية أمين باشا التابعة للوحدة المحلية باكياد القبلية مركز فاقوس ،حيث طالب الأهالى بإصلاح الماسورة حتى لا يصعق المارة .

وقال المهندس أحمد صالح عامر رئيس الوحدة المحلية بأكياد القبلية إنه قام بعمل معاينة للوضع وقامت اليوم شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائى وقامت شركة المياه بإصلاح الكسر بالماسورة والذى أدى إلى تسرب المياه أسفل العمود.

وقال وائل عبد الحميد أحد أهالى القرية إن الأهالى تفاجأوا بتسرب المياه من الخط الرئيسى المغذى لقرية الفولى بأمين باشا أمام حوش عائلة ابو عياد بأمين باشا منذ فترة كبيرة وما زاد الطين بله أن المياه انفجرت أسفل عمود كهرباء.

وأضاف أنه تم إخطار الجهتين الكهرباء والمياه وكان رد مسؤلى المياه بفاقوس أنه لابد من أن تقوم إدارة الكهرباء بفصلها عن المنطقة أولا وبعدها تبدأ ادارة المياه فى إصلاح الماسورة.

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اصلاح الماسورة
اصلاح الماسورة

 

بعد الاصلاح_1
 
قبل الاصلاح
قبل الاصلاح

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

مياه شرب

كسر ماسوره مياه

مركز الزقازيق

أخبار مصرية

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