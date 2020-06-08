اليوم السابع
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محافظ الشرقية يطالب بالتنسيق الطبى لاستقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:18 م
محافظ الشرقية يطالب بالتنسيق الطبى لاستقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا محافظ الشرقية خلال الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التعاون المستمر والتنسيق الكامل بين الجهات الطبية المعنية بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين من غير المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك طوال أيام الأسبوع .

ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الصحة والوقاية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب جامعة الزقازيق والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور جمال سلامة مدير هيئة التأمين الصحى فرع الشرقية، والدكتور أحمد على مدير مرفق إسعاف الشرقية، والدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار.

وأوضح المحافظ أنه حفاظاً على سلامة المواطنين وتوفير خدمة طبية سريعة لهم تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بنقل حالات الحوادث فى أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء إلى المستشفى الجامعى على أن يتم النقل إلى مستشفيات الزقازيق العام والمبرة والقنايات فى أيام الثلاثاء والخميس والجمعة.

كما وجه كافة الجهات الطبية والصحية بضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحى وخاصة حالات الحوادث القادمة فى غير سيارات الإسعاف.

 


الشرقية

مستشفيات العزل بالشرقية

محافظ الشرقية

اخبار الكورونا بالشرقية

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