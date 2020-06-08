اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقة بالعمرانية.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:40 م
محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقة بالعمرانية.. صور محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة بدون مبرر، بحى العمرانية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بحل مشكلة الانتظار المخالف للسيارات بالشوارع، وكذلك إلزام أصحاب العقارات بفتح الجراجات وعملها في الغرض المخصص لها ومنع تغيير نشاطها، وتفقد المحافظ يرافقه اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، عددا من الجراجات بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية، موجها بفتحها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها .
 
وأعلن راشد أن أجهزة المحافظة تمكنت من فتح 35 جراج مغلق او تم تحويل استخدامه الي انشطة أخرى أسفل العقارات السكنية بأحياء الدقي والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحها واستخدامها في الغرض المخصص لها. 
 
وشدد محافظ الجيزة علي  شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق . 
 
ووجه محافظ الجيزة بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات مشددا علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والاجهزة التنفيذية والادارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المباني التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود اي مخالفة .
 
وأكد محافظ الجيزة علي مواصلة مجهودات فتح الجراجات المغلقة او التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.
 
محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه (2)
محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه 

محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه (3)
محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه 

محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه (4)
محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه 

محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه (1)
محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقه 

 


فتح الجراجات

الجيزة

اخبار الجيزة

العمرانية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: إزالة 16 عقار مخالف بالمدن والأحياء واسترداد 130 فدان بالواحات

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:43 م

محافظة الجيزة: استرداد 130 فدان من أملاك الدولة بالواحات البحرية..صور

الأحد، 07 يونيو 2020 03:44 م

مصادر: تعقيم مبنى ديوان محافظة الجيزة بعد إصابة 2 من الموظفين بكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 02:02 م

صور.. محافظة الجيزة تواصل حملات تعقيم منازل المؤكد والمشتبه إصابتهم بكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 01:04 م

صور.. محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية لكورنيش سياحى وممشى جمالى

الأحد، 07 يونيو 2020 11:33 ص

محافظ الجيزة: إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة بطاقة 1500 طن يومياً لمصانع تدوير المخلفات

الأحد، 07 يونيو 2020 11:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة