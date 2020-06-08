محافظ الجيزة يقود حملة لفتح الجراجات المغلقة بالعمرانية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة بدون مبرر، بحى العمرانية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بحل مشكلة الانتظار المخالف للسيارات بالشوارع، وكذلك إلزام أصحاب العقارات بفتح الجراجات وعملها في الغرض المخصص لها ومنع تغيير نشاطها، وتفقد المحافظ يرافقه اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، عددا من الجراجات بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية، موجها بفتحها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها .

وأعلن راشد أن أجهزة المحافظة تمكنت من فتح 35 جراج مغلق او تم تحويل استخدامه الي انشطة أخرى أسفل العقارات السكنية بأحياء الدقي والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحها واستخدامها في الغرض المخصص لها.

وشدد محافظ الجيزة علي شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق .

ووجه محافظ الجيزة بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات مشددا علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والاجهزة التنفيذية والادارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المباني التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود اي مخالفة .

وأكد محافظ الجيزة علي مواصلة مجهودات فتح الجراجات المغلقة او التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.