اليوم السابع
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ضمن اجراءات مواجهة كورونا..

محافظ أسيوط: حملة لرش وتطهير معهد الأورام وبعض شوارع حى غرب

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:57 م
محافظ أسيوط: حملة لرش وتطهير معهد الأورام وبعض شوارع حى غرب حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة
أسيوط – ضحا صالح

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نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملة رش وتطهير ونظافة بعدد من شوارع وميادين حي غرب أسيوط ضمن الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة، بناءاً على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خاصة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر بمشاركة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم مساء أمس تنفيذ حملة رش وتطهير للمنشآت والمرافق بحي غرب أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة حيث استهدفت تطهير وتعقيم معهد الأورام ومداخله ومخارجه والمنطقة المحيطة به وشوارع وتفرعات يسري راغب وشارع 26 يوليو، مؤكداً على استمرار مثل تلك الحملات التي يتم شنها بالمراكز والقرى بقيادة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية خاصة للمنشات الحكومية وغير الحكومية والمديريات والإدارات الخدمية التي تشهد تردد مكثف للمواطنين بها لافتاً إلى التعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأفرعها بالمراكز ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وناشد محافظ أسيوط ؛ المواطنين بمنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (1)
حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (1)

 

حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (2)
حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (2)

 

حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (3)
حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (3)

 

حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (4)
حملة لرش وتطهير معهد الأورام والمنطقة المحيطة (4)

 

 

 


محافظ أسيوط

حملة رش وتطهير

تطهير معهد الأورام

حي غرب

فيروس كورونا

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