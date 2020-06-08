محافظة المنوفية: استمرار المرور على مستشفيات العزل وتوفير المستلزمات الطبية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى وضمان وصول العلاج لهم ورصد أى سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

حيث قام صباح اليوم، أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، بالمرور على مستشفى منوف العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة.

وتبين للجنة أن إجمالى عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 130 سرير و14 سرير بالعناية المركزة، كما يوجد 8 أجهزة تنفس صناعى بالمستشفى، وأكدت اللجنة أن إجمالى عدد الحالات العزل المنزلى 33 حالة وتم صرف شنط العلاج لهم، حيث يتم عمل إستبيان مبدئى وأشعة مقطعية للحالة من قبل المستشفى وتسجيلها بكشوف العزل المنزلى، بالإضافة إلى عمل متابعة للحالة الصحية لهم من خلال فريق العزل المنزلى بالتنسيق مع فريق الترصد بالإدارة الصحية بمنوف.

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى حميات منوف، حيث تبين أن إجمالى عدد أسرة العزل 119 سرير، بالإضافة إلى 5 أسرة بالعناية المركزة، كما يوجد 5 أجهزة تنفس صناعى بالمستشفى، هذا وقد تبين للجنة أنه جارى تجهيز الدور الخامس بالمستشفى بسعة 6 أسرة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأكدت اللجنة بأن إجمالى عدد الحالات العزل المنزلى 289 حالة منذ 28 مايو الماضى، كما أكدت على تركيب حواجز بين الأسرة للمرضى لضمان خصوصية المريض، وتم التنبيه على ضرورة متابعة أعمال النظافة لغرف المرضى أول بأول والتخلص الفورى من المخلفات.

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى صدر منوف، حيث تبين للجنة أن إجمالى عدد أسرة العزل 25 سرير، بالإضافة إلى وجود 5 أسرة بالعناية المركزة تحت التجهيز، كما يوجد جهاز تنفس صناعى بالمستشفى وأكدت اللجنة بأن إجمالى عدد الحالات العزل المنزلى 123 حالة منذ 31 مايو الماضى وقام أعضاء اللجنة بالإتصال تليفونياً ببعض الحالات للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم إستقرار حالتهم الصحية.

وفى ذات السياق قامت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالمرور على مستشفى الشهداء العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة حيث يوجد بالمستشفى 72 سرير تم تخصيصهم للعزل بالإضافة إلى 16 سرير بالعناية المركزة وأكدت اللجنة أن إجمالى عدد الحالات العزل المنزلى 38 حالة بالإضافة إلى 146 حالة مخالطة، وقد أوصت اللجنة بتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ومراجعة الأصناف الواردة من المديرية وضرورة مطابقتها للمواصفات.

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى زاوية الناعورة وتبين للجنة أن إجمالى عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 45 سرير وأن عدد الحالات العزل المنزلى 49 حالة بالإضافة إلى 144 حالة مخالطة، وقد قام أعضاء اللجنة بالتنبيه على أمن المستشفى بضرورة تقليل التزاحم وتطبيق كافة أساليب التباعد الإجتماعى للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين وذلك بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى، كما أوصت اللجنة بضرورة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل وكذا توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة.

لجنة المتابعة اليومية للمرور على المستشفيات تباشر عملها

لجنة المتابعة اليومية للمرور على المستشفيات تباشر عملها

لجنة المتابعة اليومية للمرور على المستشفيات تباشر عملها

لجنة المتابعة اليومية للمرور على المستشفيات تباشر عملها

لجنة المتابعة اليومية للمرور على المستشفيات تباشر عملها