مجلس مدينة الخارجة يستكمل تنفيذ حملات الإزالة للتعديات بالأحياء السكنية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الإثنين عن استكمال تنفيذ أعمال إزالة التعديات والبروزات فى شوارع وميادين المدينة وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تمت إزالة الزراعات الشجرية فى محيط العمارات السكنية والسياجات المصنوعة من جريد النخيل والأسلاك بصورة غير قانونية وتمت إعادة الشىء لأصله وتحرير عدد من المخالفات فى هذا الشأن وأحيلت للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات .

وكانت الوحدة المحلية نفذت أمس الأحد كافة أشكال التعدي علي الشوارع بحى ميتالكو التابع لمدينة الخارجة، حيث تمثلت تلك التعديات فى عمل أسوار وبروزات وحواجز شجرية نفذها سكان الأدوار الأرضية بالحى وجرت إزالتها .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز أنه بناءا على شكوي سكان حي ميتالكو بالخارجة من تعدي بعض سكان الدور الأرضي علي الطريق وإقامة أسوار شجرية مخالفة وإستغلالها بشكل غير مشروع، قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة مناشدا المواطنين الإلتزام بعدم التعدي علي حرم الطريق و ممتلكات الدولة لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وفى سياق متصل انتهت الوحدة المحلية من نقل الباعة الجائلين من داخل سوق الشعلة إلى منطقة مخصصة لهم بالمدينة، وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، تنفيذ حملة بالتعاون مع شرطة المرافق تولت إزالة الإشغالات ونقل بائعي الخضر والفاكهة من سوق الشعلة إلى الجهة الشرقية من ميدان الشعلة أسفل مظلة السيارات، وذلك لعدم التزاحم حفاظًا على صحتهم وصحة المواطنين.

أضاف الطماوي، أن المركز ينفذ حاليًا عدة حملات لمتابعة التزام الباعة والمحلات التجارية بتنفيذ جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرو س كورونا وتغريم المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ إجراءات مواجهة الفيروس.