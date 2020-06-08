اليوم السابع
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مجلس السيادة السودانى: تقدم كبير فى ملفات القضايا القومية بمفاوضات السلام

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:29 م
مجلس السيادة السودانى: تقدم كبير فى ملفات القضايا القومية بمفاوضات السلام مجلس السيادة السودانى
أ ش أ

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أكد مجلس السيادة السودانى أن وفدى الحكومة والحركات المسلحة أحرزا تقدما كبيرا فى ملفات التفاوض حول القضايا القومية.
وعقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم الوفد محمد حسن التعايشي، والحركات المسلحة، جلسة مفاوضات عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم /الإثنين/ بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.
وواصل الطرفان التفاوض خلال الجلسة حول القضايا القومية، وسيعقد الجانبان ظهر غد جلسة حول ذات القضايا للوصول إلى اتفاق حولها.


مجلس السيادة السودانى

السودان

مفاوضات السلام بالسودان

الحكومة السودانية

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