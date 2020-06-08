مبادرة "إرادة شعب الشرقية" تجوب شوارع أبوكبير لتوعية الأهالى بكورونا

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية"، بإشراف الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظة الشرقية، حملات التوعية بنطاق المحافظة، للحديث مع الأهالى عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية، وقام اليوم، عدد من المواطنين والشباب المتطوعين فى المبادرة بجولة توعوية بمركز ومدينة أبوكبير، وتم توزيع الكمامات على المارة مجانا، وتوعية المواطنين فى الشارع والمصالح الحكومية والبنوك والمعاشات والأماكن التى بها زحام بأهداف المبادرة، كما تم متابعة مدى إلتزام السائقين فى المواقف بارتداء الكمامة وكذلك الركاب، فضلا عن تقديم النصائح لهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم الحديث مع المواطنين فى الشوارع وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حرصا على صحتهم وضرورة اتباع التباعد الاجتماعى أثناء عملية البيع والشراء.

ومبادرة "إرادة شعب الشرقية" أطلقها الدكتور"ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ويتابعها الدكتور"أحمد عبد المعطى" نائب محافظة الشرقية، ويشارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والنقابات والأزهر والأوقاف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة، لتقديم التوعية للأهالى بقرى ونجوع المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيرس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.