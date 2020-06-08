مايك بومبيو يعلن منع سياسى جواتيمالى من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

ريهام عبد الله

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، منع دخول سياسى جواتيمالى سابق، وهو رئيس موظفى الرئاسة الجواتيمالية السابق، جوستافو أدلفو أليخوس كامبارا، للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن أعماله الفاسدة قوضت سيادة القانون فى جواتيمالا.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن الأعمال الفاسدة كبير موظفى الرئاسة الجواتيمالي السابق جوستافو أدولفو أليخوس كامبارا تقوض سيادة القانون في جواتيمالا، ونتيجة لذلك، أصفه علنًا بأنه غير مؤهل للدخول إلى الولايات المتحدة، نحن نقف متحدين مع شعب جواتيمالا ضد الفساد".



مايك بومبيو

وفى سياق آخر أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، فشل ما وصفه بمحاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ، قائلا: الولايات المتحدة تحمى الحرية".

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية :"ستفشل محاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، في أفضل الأوقات، تفرض بكين الشيوعية بلا رحمة، ولكن في أصعب الأوقات، الولايات المتحدة تحمي الحرية".