اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 11:53 ص
خالد صلاح
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ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:45 ص
ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات ماليزيا
(رويترز)

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 أعلنت السلطات الصحية الماليزية اليوم الاثنين عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أقل زيادة يومية منذ فرض قيود على التنقل والعمل قبل ثلاثة أشهر.

ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات إلى 8329. ولم ترصد وزارة الصحة أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 117.

 

وكانت قد رفعت ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على الأعمال والشركات اعتبارا من الأربعاء بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.

 

 


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فيروس كورونا

وزارة الصحة

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