اليوم السابع
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لو طفلك ضعيف ومش عارفة تروحى لدكتور..ازاى تزودى شهيته وتغذيه فى البيت

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:00 ص
لو طفلك ضعيف ومش عارفة تروحى لدكتور..ازاى تزودى شهيته وتغذيه فى البيت نمو الطفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعانى الأمهات دائما من ضعف شهية الأطفال وعدم النمو بشكل صحى قد يكون ذلك بسبب نقص الكالسيوم في الجسم أو بسبب سوء التغذية ونقص الشهية،  وفى هذه الحالة يطلب الطبيب بعض الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب ، ولكن مع انتشار فيروس كورونا يصعب على الأمهات الذهاب بطفلها للمستشفيات أو اجراء الفحوصات منعا لانتقال العدوى.

لذلك يقدم موقع mommyinmeبعض النصائح التي تساعد على فتح شهية الطفل وتغذيته وفقا لما ذكره موقع  وهى:

1:لتغذية طفلك وفتح شهيته ينصح بالاهتمام بتناول وجبة الإفطار يوميا على أن تكون غنية بالعناصر الغذائية المتكاملة، فيساعده ذلك على النمو الصحى.

2:الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الحديد فهو من العناصر الأساسية التي تساعد على النمو وتفتح الشهية ومنها "المكسرات، السبانخ، الخضروات الورقية،البنجر".

3:تشجيع الطفل على تناول الأطعمة الغنية بالزنك ومنها "الشوفان، المكسرات، الفاصوليا"، حيث انها تعمل على تقوية المناعة وتعزيز صحة ونمو الطفل.

 

4:تخطىء الأمهات في تغذية الطفل من خلال الحليب فقط ولكنه قد يضعف الشهية عنده فيجب إعطاء الحليب مع بعض الأطعمة الأخرى.

5:تقسيم وجبات اليوم على أكثر من وجبة في اليوم بكميات قليلة ومختلفة ومنها "الفواكه، المكسرات، الخضروات، العصائر"، وغيرها من الأطعمة والوجبات التي تساعد على نموه وتساعد على الهضم بشكل صحى.

 


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الشهية

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