اليوم السابع
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لندن تنظف مبانى العاصمة بعد احتجاجات مقتل فلويد.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:30 م
لندن تنظف مبانى العاصمة بعد احتجاجات مقتل فلويد.. صور تنظيف الجدران بمحيط البرلمان البريطانى
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهد العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، قيام السلطات الحكومية بتنظيف المبانى الحكومية بالعاصمة من الشعارات التى كتبت على حوائط المبانى، خلال المظاهرات التى شهدتها أمس، احتجاجا و اعتراضا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.  
 
اعادة طلاء الحوائط
اعادة طلاء الحوائط
 
و كان عشرات الآلاف قد خرجوا إلى شوارع لندن، فى مظاهرات لليوم الثانى على التوالى للتنديد بالتعامل الوحشى للشرطة بعد مقتل جورج فلويد فى منيابوليس، فيما وضع البعض كمامات تحمل شعار "العنصرية فيروس".
 
تنظيف الجدران بمحيط البرلمان
تنظيف الجدران بمحيط البرلمان
 
وكان الآلاف تجمعوا أول أمس السبت فى وسط لندن، فى مظاهرة بدأت سلمية لكنها انتهت باشتباك عدد صغير من الأشخاص مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون فى داوننج ستريت.
 
تنظيق الجدران أمام البرلمان
تنظيف الجدران أمام البرلمان
 
وقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك، إن 27 شرطيا أصيبوا فى اعتداءات "صادمة وغير مقبولة تماما" فى احتجاجات مناهضة للعنصرية خلال الأسبوع الماضى بينهم 14 .
 
تنظيق تمثال ونستون تشرشل بساحة البرلمان
تنظيف تمثال ونستون تشرشل بساحة البرلمان
 
و كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أكد مساء أمس الأحد، إن الاحتجاجات المعارضة للعنصرية فى ‎بريطانيا‎ أفسدتها أعمال البلطجة.
 
موظف يزيل الشعارات من أحد المبانى الحكوميه
موظف يزيل الشعارات من أحد المبانى الحكومية
 
وقال جونسون عبر تويتر :" للناس الحق فى الاحتجاج السلمى مع مراعاة التباعد الاجتماعى ولكن ليس لديهم الحق فى مهاجمة الشرطة... هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهى خيانة للغرض الذى تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".
 
نظيف الجدران فى محيط البرلمان البريطانى
نظيف الجدران فى محيط البرلمان البريطانى
 
 

بريطانيا

لندن

العاصمه البريطانيه

جورج فلويد

مينيا بوليس

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الشرطه الافريقيه

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