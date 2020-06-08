اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 10:47 م
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لماذا وصل الذهب أعلى نقطة محلياً رغم تراجع أسعاره عالميا؟

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:00 م
لماذا وصل الذهب أعلى نقطة محلياً رغم تراجع أسعاره عالميا؟ ذهب
كتب - إسلام سعيد

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رغم أن سعر أوقية الذهب نزلت لأدنى من 1700 دولار، مسجلة 1695 دولارا في تعاملات اليوم ، إلا أن سعر الذهب فى سوق الصاغة بمصر يسجل مستويات قياسية له، ويبلغ أعلي نقطة سعرية في تاريخه، فخلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة 10 جنيهات في بداية تعاملات الأسبوع حتي الآن، ليبلغ الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة بمصر 775 جنيها للجرام.
 
ويرى الدكتور وديع انطون عضو شعبة المعادن الثمينة، أن صعود سعر الدولار في السوق المصرفية لأعلي معدلات فى قرابة 7 أشهر، يلقى بظلاله على سوق الصاغة حتي الآن، وذلك لأنه يتم التعامل على شراء الذهب الخام بالدولار، ومن ثم حدوث أي زيادة في أسعار العملة الأمريكية يؤدى إلى حدوث ارتفاع في سعر الذهب في مصر، أو على الأقل يمنعه من الهبوط استجابة للتراجع في سعره عالميا.
 
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب أن ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة عالميا ادي إلي زيادة أسعار الذهب مؤخرا، نتيجة استمرار الضبابية حول وضع الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سعر الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا في مصر وهو ما يدفع الذهب صوب أعلي نقطة سعرية له، كارتفاع تاريخي غير مسبوق.
 
ويترقب العالم الوصول إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، وتقوم الدول بالتخفيف من إجراءات اغلاق الاقتصاد، ومنها إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة لإعادة الحياة لاقتصاداتها.ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.
 
وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 10 % منذ مطلع العام الحالي، نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وكذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وتراجع الاحتياطي لشهر مايو ليصل إلى 36 مليار دولار، وذلك للشهر الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس الأحد. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 3.1 مليار دولار في أبريل و5.4 مليار دولار في مارس، في انخفاض مطرد من ذروة بلغت 45.5 مليار دولار في فبراير قبل أزمة "كوفيد-19".

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