لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1350 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1027 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.