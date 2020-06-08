أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1350 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1027 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
لبنان يسجل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الإثنين، 08 يونيو 2020 02:49 م
كورونا فى لبنان - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1350 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
لبنان يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 1331الأحد، 07 يونيو 2020 01:21 م
مايا دياب عن مظاهرات لبنان: "نحن لأوّل مرة شعب واحد "الأحد، 07 يونيو 2020 11:29 ص
لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الماضيةالأحد، 07 يونيو 2020 04:08 ص
كلكم أنصاف رجال.. إليسا إلى سياسيي لبنان: زرعتم الفتنة وعملتوا شرخ كبير بيناالأحد، 07 يونيو 2020 01:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة