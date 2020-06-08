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لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:34 ص
لأول مرة.. الحجر الصحى يدفع بفرق طبية على طائرات إجلاء العالقين أثناء العودة فرق طبية على الطائرة
كتب أحمد مصطفى

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بدأ الحجر الصحى بمطار القاهرة تنفيذ إجراء جديد للحد من الكثافات بالمطار، وذلك عن طريق الدفع بفريق طبى مكون من طبيب وفنى صحى، لإنهاء الإجراءات الصحية للركاب، وقرر مغادراتهم مع الطائرات التى تسافر لإجلاء عالقين أو رحلات استثنائية من الخارج. 
 
وكشفت مصادر طبية بالحجر، أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها يتم تطبيقها من الحجر الصحى بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة منذ بدء تفشى جائحة كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية مع المصريين العائدين من الخارج.
 
وهبطت مساء أمس الأحد بمطار القاهرة رحلتان استثنائتان تابعتان لشركة النيل للطيران وعلى متنهما حوالى 330 راكبا قادمين من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقد قام طاقم طبى بكل رحلة مكون من طبيب وفنى صحى بإنهاء إجراءات الحجر الصحى مع الركاب أثناء عودة الرحلة وهى فى طريقها للقاهرة. 
 
وقد جاءت هذه المبادرة حسب مصادر بالحجر الصحى لمنع ظاهرة التكدس التى تحدث بالمطار وقت وصول الرحلات للقاهرة ولسرعة إنهاء وخروج الركاب مراعاة للتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية وتطبيقا تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
 
وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، على الطائرة والتوفيع على إقرار العزل المنزلى بمعرفة كل راكب من خلال قلم خاص بكل راكب لمنع أى تلامس.
 
وفور هبوط الرحلات سمح للركاب بالمغادرة إلى منازلهم عقب إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة جوازات المطار وغادروا  إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
 
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
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مطار القاهرة

عودة عالقين

رحلات إستثنائية

اليوم السابع بلس

الحجر الصحى

مطار

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