كورونا تضرب عمالقة البترول.. بريتش بتروليم تدرس تخفيض 10 آلاف وظيفة

كتبت رباب فتحى

أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" BP عن خطط لإلغاء 10000 وظيفة، تمثل حوالي 15% من موظفي المجموعة النفطية البالغ عددهم 70،000، بحلول نهاية العام، وذلك للتراجع الحاد فى الطلب على النفط بعد الإغلاق فى معظم أنحاء العالم كإجراء احترازى ضد الوباء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة BP، للموظفين إن تخفيضات الوظائف ضرورية لتمكين الشركة من مواجهة الانهيار العالمي في الطلب على النفط بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضاف إن الشركة يجب أن تعيد اكتشاف نفسها وتخرج من الأزمة "شركة أصغر حجماً وأسرع حركة وأقل من حيث انبعاثات الكربون".

ولم تقل المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن عدد الوظائف التي ستفقد في المملكة المتحدة ، ولكن يعتقد أن الرقم قد يقترب من 2000 وظيفة. من المتوقع أن تؤثر التغييرات بشكل كبير على صفوفها العليا، مما يقلل عدد قادة المجموعة بمقدار الثلث.

وقال لوني للموظفين في بريد إلكتروني على مستوى الشركة يوم الاثنين "أنت تدرك بالفعل أنه ، بعيدًا عن المأساة الإنسانية الواضحة ، كان هناك تداعيات اقتصادية واسعة النطاق ، إلى جانب العواقب على صناعتنا وشركتنا. انخفض سعر النفط إلى ما دون المستوى الذي نحتاجه لتحقيق ربح. نحن ننفق أكثر بكثير مما نحققه – أتحدث هنا عن ملايين الدولارات كل يوم. ونتيجة لذلك ، ارتفع صافي ديوننا بمقدار 6 مليار دولار في الربع الأول ".

وقال لوني، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة BP التي تبلغ من العمر 111 عامًا في فبراير: "سنبدأ الآن عملية ستشهد مغادرة ما يقرب من 10000 شخص BP - معظمهم بحلول نهاية هذا العام. وستكون غالبية المتضررين في وظائف مكتبية. نحن نحمي الخط الأمامي للشركة، وكالعادة، نعطي الأولوية لعمليات آمنة وموثوقة ".

بدأ سعر خام برنت في العام عند حوالي 64 دولارًا (50 جنيهًا إسترلينيًا) للبرميل ، لكنه انخفض إلى 19 دولارًا في أبريل مع استمرار انتشار الوباء. وقد تعافى منذ ذلك الحين إلى حوالي 35 دولاراً للبرميل.

ارتفع سعر سهم BP بنسبة 3% إلى 374 نقطة في الساعة 1:30 مساءً يوم الاثنين. وانخفضت الأسهم ، التي بلغت قيمتها نحو 500 بنس في يناير ، إلى أدنى مستوى لها بنسق 233 بنس في مارس.