كندا تقرر إعلان إجمالى الإصابات والوفيات بكورونا بدون تفصيل

كتب محمد عبد العظيم

أكد رئيس مكتب الصحة العامة الكندي اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بالإبلاغ فقط عن إجمالي حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه "لن يتم إعطاء تفاصيل يومية عن أعداد الإصابات والوفيات من اليوم فصاعدا، وسنكتفي بإعلان المجموع الكلي فقط".