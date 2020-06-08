اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 09:00 م
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كندا: انخفاض ملحوظ فى حالات الوفاة والإصابات فى مقاطعة كيبيك

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:50 م
كندا: انخفاض ملحوظ فى حالات الوفاة والإصابات فى مقاطعة كيبيك كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الإثنين، عن 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في المقاطعة الناطقة بالفرنسية إلى 4،984 حالة، وهو أقل عدد من الوفيات المسجلة منذ الأول من أبريل، عندما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات.
كما سجلت المقاطعة 198 حالة إصابة، بينها 83 إصابة في مدينة مونتريال، التي شهدت حالة وفاة واحدة فقط، بينما وصل مجموع إصابات الفيروس في عاصمة المقاطعة والأحياء المرتبطة بها إلى 26،288.
ووصل إجمالي الإصابات في كندا بعد الحالات المسجلة في كيبيك إلى 96140 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 7830 حالة.


كيبيك

كورونا

كندا

كورونا فى كندا

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