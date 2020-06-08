اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 12:07 م
خالد صلاح
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية غالبيتهم من القدس

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:38 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية غالبيتهم من القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 27 فلسطينيا من انحاء متفرقة بالضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 مواطنا من القدس، كما داهمت بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادى الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.
 
وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة الشيوخ، على أحد الحواجز العسكرية فى بلدة العيزرية، كما اعتقلت ثلاثة فتية فى بيت لحم وشابين من بلدة قباطية فى جنين.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

جيش الاحتلال الاسرائيلى

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