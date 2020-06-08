قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية غالبيتهم من القدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 27 فلسطينيا من انحاء متفرقة بالضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 مواطنا من القدس، كما داهمت بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادى الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة الشيوخ، على أحد الحواجز العسكرية فى بلدة العيزرية، كما اعتقلت ثلاثة فتية فى بيت لحم وشابين من بلدة قباطية فى جنين.