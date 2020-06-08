قطع المياه عن الباجور ومنوف وسرس الليان وضواحيهم فى المنوفية لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية،إنقطاع المياه غداً الثلاثاء عن مدن (منوف، الباجور، سرس الليان) وضواحيهم من الساعة الثامنة صباحا ، وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم لغسيل الشبكة.

ونوه البيان إلى أن شركة المياه الشرب والصرف الصحى ، ستقوم بقطع المياه يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتفيذ عملية غسيل الشبكات ، وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة إحتياجاتهم من المياة بسبب الانقطاع .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن بدء تنفيذ الإجرءات الفعلية لمنحة بنك الإستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

هذا وقد أوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع إعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبى لتطوير البنية التحتية ، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه ، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .