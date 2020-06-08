اليوم السابع
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قطار ينهى حياة طفل أثناء لهوه بطائرة ورقية بالحوامدية

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:33 م
قطار ينهى حياة طفل أثناء لهوه بطائرة ورقية بالحوامدية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه بالحوامدية، حيث صدمه قطار، مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء لعب طفل يدعى "ي.ح" يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه، وذكر شهود عيان أن الضحية كان يلهو بصحبة أصدقائه، بالطائرة الورقية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
 
المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
 
وتنص المادة 244 من ذات القانون على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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