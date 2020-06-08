اليوم السابع
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قبل هيكلتها.. 14 معلومة عن شركة مصر للاستيراد والتصدير التابعة للنقل البحرى والبرى

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:00 ص
قبل هيكلتها.. 14 معلومة عن شركة مصر للاستيراد والتصدير التابعة للنقل البحرى والبرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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تعد شركة مصر للاستيراد والتصدير، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال وهى من الشركات المتخصصة فى مجال التجارة الخارجية، تأسست عام 1966، وتطورت الأنشطة التجارية للشركة، مما أدى إلى زيادة حجم أعمالها، وفى عام 2008 أصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وبحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فإن الشركة يجرى هيكلتها ضمن الهيكلة الشاملة لشركات القابضة للنقل البحرى والبرى مع الاعتماد عليها فى مشروع جسور التجارة لأفريقيا. وفى التقرير التالى نتعرف عليها فى 14 معلومة:

 

1- لم تقتصر أنشطة الشركة على مجال التجارة الخارجية فقط بل امتدت الى مجال التجارة الداخلية.

2- من أنشطة الشركة الاتجار فى الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائى والسيارات بكافة أنواعها.

3– تقوم الشركة بأعمال الوساطة فى تنفيذ الصفقات التجارية مع دول كثيرة وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيراداً وتصديراً من وإلى دول العالم المختلفة.

4– تمتلك الشركة العديد من الفروع الخارجية والداخلية وأيضاً مخازنها وثلاجات التى تمتلكها بكل من مدينتى الإسكندرية وقليوب.

 5- تقوم الشركة بتصدير كافة السلع التى يحتاجها العالم من خلال فروعها الخارجية والداخلية.

6– أبرز السلع الغذائية والزراعية التى يتم تصديرها الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة - الموالح - الأغذية المحفوظة - البصل والثوم المجفف والطازج - الأعشاب الطبية - البقوليات - العصائر - الأرز- المكرونة - المولاس - مخلفات بنجر السكر.

7- ومن السلع المعدنية والهندسية والصناعية المصدرة: ألواح - أقراص - سبائك ألومنيوم - فحم تعدين - إطارات كاوتشوك - أدوات كاتبة - صاج مسحوب عالبارد أو الساخن - زجاج - زوايا - وخوص حديدية - سيراميك.

8– ومن السلع الكيماوية المصدرة: منظفات صناعية - مبيدات - مواد كيماوية - أدوية - مستحضرات تجميل.

9– وسلع متنوعات مصدرة مثل قطن خام - غزول قطن وبوليستر - منسوجات - ملابس جاهزة - كتان شعر - ملابس جاهزة كتان - فورمايكا.

10- تقوم الشركة باستيراد كافة السلع الإستراتيجية ومنها السلع الغذائية والزراعية ومنها الأغنام الحية - اللحوم والدواجن المجمدة - لحوم معلبة - أسماك مجمدة ومعلبة (تونة - ماكريل - سردين) - زبدة - منتجات ألبان - زيوت طعام - شاى - سمسم - حبوب - بقوليات - توابل - منتجات الجوت - بذور كتان - شحوم نباتية.

11– وتستورد السلع الكيماوية ومنها أسمنت - كيماويات عضوية وغير عضوية - الشبة والصودا بأنواعها - أسمدة - أصباغ - أحبار - مطاط - إطارات - زيوت - شحوم صناعية - مواد لاصقة - نشا صناعى.

12– ومن السع السلع المعدنية حديد - ألواح صفيح - قضبان وألواح صلب مجلفنة ومسحوبة على البارد والساخن – أسلاك - زيوت معدنية وزيوت مخلقة.

13- كما تستورد السلع الهندسية والكهربائية والصناعية، كافة أنواع الآلات والمعدات والماكينات والعدد - قطع غيار السيارات والماكينات - أجهزة منع انقطاع التيار الكهربائى - مهمات ومعدات الدفاع المدنى والإنقاذ النهرى ومقاومة الحريق - خيوط وألياف صناعية - مستلزمات غزل ونسيج.

14– وتستورد حراريات، طوب حرارى - أسياخ لحام وجرافيت - فحم حجرى - فيرومنجنيز عالى الكربون - فيروسيليكون - فيروماغنيسيوم.


شركة مصر للاستيراد والتصدير

القابضة للنقل البحرى

قطاع الاعمال العام

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