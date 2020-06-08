قاض تركى يأمر باستمرار حبس 5 متهمين فى قضية هروب غصن

رويترز

قال محام إن قاضيا تركيا أمر، اليوم الاثنين، باستمرار حبس خمسة متهمين في أولى جلسات محاكمتهم في قضية هروب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان مرورا باسطنبول.

وفي أوائل يناير بعد وقت وجيز من الهروب، تم إلقاء القبض على أحد مديري شركة إم.إن.جي جيت المشغلة للطائرات الخاصة وأربعة طيارين ووجهت لهم تهمة تهريب مهاجر التي يبلغ الحد الأقصى لعقوبتها السجن ثماني سنوات.

وفي ذلك الوقت، قالت شركة إم.إن.جي جيت إن المدير المتهم تصرف دون علمها وإنها أقامت دعوى جنائية عن الاستخدام غير القانوني لطائراتها.

وقال المحامي محمد فاتح داناجي وكيل المدير أوجان كوشيمين "نتوقع براءة موكلنا في النهاية" مضيفا أنه لو ثبتت عليه التهمة وصدر حكم بالحد الأقصى من العقوبة فلن يقضي في السجن سوى فترة قصيرة.

وفي أبريل وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء للحد من التكدس في السجون وحماية المسجونين من وباء فيروس كورونا، وستعقد الجلسة التالية في الثالث من يوليو.

وقال غصن إنه هرب إلى لبنان تجنبا لما قال إنه نظام عدالة "زائف" في اليابان التي يواجه فيها اتهامات بجرائم مالية ينفي ارتكابها.

وألقت الولايات المتحدة القبض في الشهر الماضي على رجلين بتهمة المساعدة في هروب غصن يوم 29 ديسمبر وقالت اليابان إنها تسعى لتسلم الرجلين من واشنطن.