اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قاض تركى يأمر باستمرار حبس 5 متهمين فى قضية هروب غصن

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:18 م
قاض تركى يأمر باستمرار حبس 5 متهمين فى قضية هروب غصن كارلوس غصن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محام إن قاضيا تركيا أمر، اليوم الاثنين، باستمرار حبس خمسة متهمين في أولى جلسات محاكمتهم في قضية هروب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان مرورا باسطنبول.

وفي أوائل يناير بعد وقت وجيز من الهروب، تم إلقاء القبض على أحد مديري شركة إم.إن.جي جيت المشغلة للطائرات الخاصة وأربعة طيارين ووجهت لهم تهمة تهريب مهاجر التي يبلغ الحد الأقصى لعقوبتها السجن ثماني سنوات.

وفي ذلك الوقت، قالت شركة إم.إن.جي جيت إن المدير المتهم تصرف دون علمها وإنها أقامت دعوى جنائية عن الاستخدام غير القانوني لطائراتها.

وقال المحامي محمد فاتح داناجي وكيل المدير أوجان كوشيمين "نتوقع براءة موكلنا في النهاية" مضيفا أنه لو ثبتت عليه التهمة وصدر حكم بالحد الأقصى من العقوبة فلن يقضي في السجن سوى فترة قصيرة.

وفي أبريل وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء للحد من التكدس في السجون وحماية المسجونين من وباء فيروس كورونا، وستعقد الجلسة التالية في الثالث من يوليو.

وقال غصن إنه هرب إلى لبنان تجنبا لما قال إنه نظام عدالة "زائف" في اليابان التي يواجه فيها اتهامات بجرائم مالية ينفي ارتكابها.

وألقت الولايات المتحدة القبض في الشهر الماضي على رجلين بتهمة المساعدة في هروب غصن يوم 29 ديسمبر وقالت اليابان إنها تسعى لتسلم الرجلين من واشنطن.


اليابان

غصن

هروب غصن

تركيا

نيسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة