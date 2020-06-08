قاضى "اقتحام قسم التبين" : المتهمون لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة

كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب

قبل النطق بالحكم على 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين"، ألقى المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس الدائرة 5 إرهاب كلمة على الحضور، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أيمن القاضى.

واستهل رئيس المحكمة كلمته بالآية القرانية : بسم الله الرحمن الرحيم " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ " صدق الله العظيم.

وتابع : إن المتهمين الماثلون الآن انتفت في حقهم أمارات الهدي إذ استولى الشيطان عليهم عقلا وفكرا وعملا، يسول لهم الخطيئة الكبري، في الرابع عشر من أغسطس 2013 بسطت الدولة يديها بالسلام لهؤلاء العابسين كي تعود حياة الناس الي طبيعتها ولدفع عجلة الانتاج حتى يعم الخير فقامت بفض اعتصامي رابعة والنهضة إلا أن المتهمين وغيرهم رفضوا ذلك.

واستكمل المستشار الشربينى : وماكان منهم إلا أن لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة وأشهروا سيف العداء بغيا وظلما وتولوا عن الحق وسبيل النجاة ويكفي في معرة فعلهم ان الجهالة أعمت أبصارهم عن أعداء الأمة الحقيقيين فأ تخذوا أقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانا للاعتداء والانتقام وما يدل هذا الا عن انعدام في الخير وكثرة في الشر وعمي في البصيرة.

واستطرد : لقد لطمت المحارم خدها عليهم يوم صوبوا رصاصهم نحو مجندا وضابطا كان ساهرا على حمياتهم، وكسادا لسوء ادعائكم الباطلة وانبساطا للظلم فهل علمتم يوما أن احدا نصب العداء لربه معترضا على قضائه في من يتولى امر العباد ثم نجي، وهل نسيتم ان لا أحد يحكم في ملك الله الا بأمر الله ان الحيلة والأسلوب الذي لجئتم اليه لا ينطوي على شيء من المروئة ولا نعرف لها وجها حتى عند المتطرفين اللا دينين فبأي حق تدعون الفضيلة وبأي وجه تدعون الديانة حرقتم الأبنية واقتحمتم الأقسام وهربتم المسجونين وغدرتم بعد أن أمنكم جنوح مصر للسلام ولكل أجلا كتاب ولا مفر من تطبيق ما قره الله والقانون.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وفى الجلسة التى عقدت فى 9 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، أحدهما اتخذ من الدين ستارا لارتكاب الأعمال التخريبية وهم جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرون اتخذوا من الجريمة منهجا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة.

وتابع ممثل النيابة : جماعة الإخوان صعدوا على قمة الحكم، جفت خلال فترة حكمهم الحرية، والقتل باسم الدين، فأبدلهم الله من بعد عزهم ذلة.

وخلال جلسات المرافعة استمعت المحكمة لأقوال الشهود، وفضت أحراز ضمت فيديوهات لاقتحام قسم شرطة التبين وتخريب محتوياته وأظهرت الفيديوهات تجمهر عشرات المواطنين أمام القسم وقيام بعضهم بسرقة أجزاء من محتوايته.