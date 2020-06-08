قادتنا قدوة للعالم..إماراتيون يحتفون بصورة لولى عهد دبى تؤكد مناهضته العنصرية

كتب محمد رضا

احتفت صفحة إماراتية مهتمة بشئون حكام دبى، على موقع "إنستجرام"، بصورة قديمة للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، تعكس مناهضته للعنصرية والكراهية تجاه المواطنين أصحاب البشرة السمراء ذوى الأصول الأفريقية، حيث ظهر ولى عهد دبى فى الصورة بجوار شرطيات أمريكيات من أصول أفريقية، وكتبت الصفحة فى تعليقها، "قادتنا قدوة للعالم"، يأتى هذا فى وقت تشهد فيه عدة مدن بالولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات عارمة وأعمال عنف وفوضى على خلفية مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، يوم 25 مايو الماضى، بيد رجال الشرطة فى مينيابوليس.

واندلعت الاحتجاجات بداية الأمر فى أمريكا بعد أن أظهر مقطع فيديو جورج فلويد وهو يلهث ويصرخ بأنه لا يستطيع التنفس أثناء القبض عليه من قبل أربعة ضباط فى مينيابوليس، قبل أن يعلن عن وفاته، واتهم الضباط منذ ذلك الحين بالقتل الذى أثار أياماً من الاحتجاج فى الولايات المتحدة ومظاهر الحياة السوداء (BLM) فى جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى، يعتزمون كشف النقاب، اليوم الاثنين، عن تشريع شامل لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصرى، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات فى أنحاء البلاد، فجّرتها وفاة جورج فلويد أثناء احتجاز شرطة منيابوليس له.

وأوضحت مصادر فى الكونجرس، أنه من المتوقع أن يحظر التشريع استخدام أساليب تقييد الرقبة والفرز العرقى، ويستلزم استخدام الكاميرات المثبتة فى أجسام أفراد الشرطة فى أنحاء البلاد، وإخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية، وإلغاء المبدأ القانونى المعروف بالحصانة المؤهلة الذى يحمى أفراد الشرطة من الدعاوى المدنية.

وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطى وزعيمة كتلة النواب ذوى الأصول الأفريقية فى الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) أمس الأحد "الوقت حان لتغيير ثقافة الشرطة فى كثير من الإدارات"،وأضافت، أنها تأمل فى أن تؤدى موجة الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، التى شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين إلى زيادة الضغط على المشرعين ليتحركوا.

وتابعت باس "نحن فى لحظة حقيقية فى بلادنا، العاطفة الجياشة التى يظهرها الناس... سيضع هذا الأساس للزخم المطلوب من أجل إحداث التغيير الذى نحتاج إلى تحقيقه"، ويتوقع أن يناقش أيضا كل من رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ السناتور تشوك شومر والسناتور الديمقراطية كمالا هاريس، إلى جانب باس، مشروع القانون.