اليوم السابع
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فيديو .. سبتمبر المقبل طرح أول لقاح لعلاج كورونا فى مصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:37 م
فيديو .. سبتمبر المقبل طرح أول لقاح لعلاج كورونا فى مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين

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أنباء سارة أعلن عنها الدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقاية تتعلق بقيام إحدى الشركات متعددة الجنسيات في مصر

بطرح أول لقاح أثبتت التجارب فاعليته  في مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بحلول شهر سبتمبر المقبل

وخلال مداخلة تليفونية له بأحد البرامج الفضائية كشف تاج الدين أن الشركة ستقوم بإنتاج 400 مليون وحدة تطعيم وخلال عام 2021 سيتم إنتاج 2 مليار جرعة وسيتم استخدامه حال نجاح التجارب السريرية .الأخيرة عليه

في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل هذا اللقاح المنتظر


محمد عوض تاج الدين

لقاح

كورونا

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