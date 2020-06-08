فيديو.. أحد الفلاحين يستغل موهبته فى الإنشاد لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا

القليوبية - نيفين طه

مع انتشار جائحة كورونا خلال الفترات الأخيرة ،واتخاذ الحكومة قرارات ومحاذير لمقاومة انتشار هذا الفيروس سواء بارتداء الكمامات أو بالتباعد وعدم الاختلاط ، كانت الاستجابة سريعة، حيث لم يكتف البعض بتنفيذ التعليمات ولكن شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم دفعهم لحث أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم على الالتزم بهذه الإجراءات .

محافظة القليوبية كانت نموذجا حيا وفعالا للترابط بهدف تخطى هذا الجائحة، حيث رصدت كاميرا "اليوم السابع" أحد الفلاحين البسطاء وهو ينصح زملائه بضرورة اتباع التعليمات للحفاظ على أسرهم ومساندة الحكومة لتجاوز ذروة هذه الجائحة التى غزت البلاد .

وفى وسط توافد الفلاحين على أحدى الأراضى لتجهيزها استعدادا لموسم زراعى جديد ، خرج أحد زملائهم ويدعى "حمدان عودة السلمنتى " وطالبهم بارتداء الكمامات للحفاظ على أروحهم حتى لا يصيب أحد منهم أى مكروه.

لم تكن نصائح هذا الفلاح لزملائه وانصياعهم له بسبب كبر سنه أو تميزه فى العمل فقط ، ولكن لامتلاكه طريقة سهلة يستطيع من خلالها توصيل ما يريد من نصائح دون تعقيد ، حيث اعتاد أن يخاطبهم بطريقة الإنشاد التى يتمتع بموهبة كبيرة فيها.

الفلاح "المنشد" قال: اسمى "حمدان عودة السلمنتى" أقيم بقرية المقابلة مركز بنها محافظة القليوبية ، عمرى 55 عاما أعمل بالزراعة منذ صغرى، ولكنى أعشق الإنشاد ورغم كبر سنى إلا أننى لم أفقد الأمل فى الحصول على فرصة والنجاح فى هذا المجال الذى أعشقة، حيث أننى اعتدت إلقاء الإنشاد بكل مكان أجلس فيه .

وأضاف "السلمنتي": لدى 4 أبناء جميعهم يؤمنون بموهبتى ويطالبونى دائما بالاهتمام بالإنشاد، خصوصا وأننى أتفاعل مع الأحداث التى تمر بها مصر وأقوم بالإنشاد لمساندة الدولة والمواطنين لتجاوز أى صعوبات.