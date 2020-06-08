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فى صورة نادرة.. ولى عهد أبو ظبى فى مطلع حياته مع والده الراحل الشيخ زايد

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:05 ص
فى صورة نادرة.. ولى عهد أبو ظبى فى مطلع حياته مع والده الراحل الشيخ زايد الشيخ زايد وخلفه الشيخ محمد بن زايد
كتب خالد إبراهيم

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يحظى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بحب وإجلال وتقدير واحترام الشعب الإماراتى والعربى ليس لأنه أول رئيس لدولة الإمارات، ولكن للقواعد التى أرساها عند تأسيس دولته، والتى تعد حاليًا واحدة من أقوى الدول العربية والآسيوية، وأيضًا تنافس فى العديد من المجالات الدول الغربية الكبرى.

الشيخ زايد ونجله
الشيخ زايد ونجله

 

أبرز ما نجح فيه الراحل الشيخ زايد، هو تربية أبنائه ليكونوا "كوادر" قادرة على إدارة الدولة فى جميع تخصصاتها، وهو ما نجح فيه بجدارة، حيث يتولى ابنه الشيخ خليفة بن زايد رئاسة الدولة، بينما يتولى نجله محمد بن زايد، ولاية عهد أبو ظبى، وكذلك نائب القائد العام للقوات المسلحة.

إحدى الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بين الإماراتيين، هى للراحل الشيخ زايد، حيث تجمعه صورة فى حديث باسم مع معالى أحمد خليفة السويدى.. وفى الصورة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"

أحمد خليفة السويدى هو الممثل الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول وزير خارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأول من ألقى بيان الاتحاد عام 1971.

 

 


ولى عهد أبو ظبى

الشيخ زايد

محمد بن زايد

دولة الامارات

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